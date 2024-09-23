شاهد: لحظة إصابة صحفي لبناني بقصف إسرائيلي خلال بث مباشر

أظهر فيديو لحظة إصابة رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية، الصحفي فادي بودية، على الهواء مباشرة في لبنان، الاثنين.

وكان بودية يتحدث عبر الإنترنت مع برنامج “حبر سياسي” على قناة “آي نيوز” العراقية، عندما تعرّض المكان الذي يجلس فيه للقصف، ليُسمع صوت انفجار وتحطم زجاج، قبل أن يطلق بودية صرخة وينقطع البث.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بودية أصيب بجروح متوسطة.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت مناطق في شرق لبنان وجنوبه لغارات إسرائيلية عنيفة، أسفرت عن استشهاد 492 وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين.