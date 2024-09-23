“حرب نفسية”.. مكالمات تحذير إسرائيلية تصل بيروت ووزيران يتلقيان اتصالات ويكشفان التفاصيل

تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات اليوم الاثنين، عبر الهواتف الثابتة والنقالة مصدرها إسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكنهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجاء ذلك بُعيْد دعوة الجيش الإسرائيلي أول مرة “المدنيين في القرى اللبنانية، للابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم”.

وأوردت الوكالة اللبنانية “يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو”.

“غادروا أماكنكم فورا”

وأكد مكتب وزير الإعلام زياد المكاري تلقيه اتصالا تمّت خلاله “تلاوة رسالة مسجلة جاء فيها: نطلب منكم أن تخلوا المبنى لئلا تتعرضوا للقصف”. ويقع المكتب في مبنى وزارة الإعلام بمنطقة الحمرا.

وفي بيان لاحق، قال المكاري إن “هذا الأسلوب ليس غريبًا على العدو الإسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية”.

كما تلقّى مكتب وزير الثقافة اللبناني محمّد وسام المرتضى اتصالًا “من شخص يتكلّم العربية الفصحى بلكنة غريبة حذّر في اتصاله بوجوب مغادرة المكتب فورا لأنه مستهدف”، وفقا للوكالة اللبنانية.

ويمنع نظام الاتصالات المعمول به في لبنان تلقي أي اتصالات مصدرها إسرائيل، لكون البلدين في حالة حرب وعداء رسميا.

وقال عماد كريدية، المدير العام لهيئة أوجيرو، المؤسسة الرسمية المشغلة للهاتف الثابت في لبنان، إن “إسرائيل تتحايل على أنظمة الاتصال من خلال استخدام رمز دولة صديقة، وهو ما يفسر تلقي اللبنانيين اتصالات عبر الشبكة الثابتة”.

وأفاد مواطنون اليوم تلقيهم كذلك رسائل نصية من أرقام غير ظاهرة عبر هواتفهم الخلوية، تضمنت طلب إخلاء.

משרדי ממשלה הממוקמים בביירות על הכוונת: עובדים קיבלו הודעה לפנותם. — החדשות – N12 (@N12News) September 23, 2024

“مخطط تدميري”

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن “ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية وأنها حرب يجب أن تنتهي، هذا الموقف يجب أن يكون حافزا للجميع لا سيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل”.

وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء”.

وبيّن أنه “في كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق، وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول”.

تطورات ميدانية

ومنذ صباح الاثنين، يشنّ الجيش الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان غارات هي “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه هاجم أكثر من 150 هدفا في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في سلسلة بيانات بأن الغارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 بجروح.