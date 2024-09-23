الأردن يستعيد مواطنَين احتجزتهما إسرائيل إثر عملية معبر اللنبي

أفضت العملية إلى مقتل 3 إسرائيليين على يد ماهر الجازي قبيل استشهاده

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية فجر الاثنين استعادة مواطنين أردنيين احتجزتهما إسرائيل عقب عملية معبر اللنبي (جسر الملك حسين) التي قام خلال مواطن أردني بفتح النار وقتل 3 عسكريين إسرائيليين في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي أن المواطنين مصلح العودات وحسين النعيمات عادا إلى الأردن بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تابعت أحوال المواطنين منذ وقوع الحادثة، ونسقت مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن المواطنين دخلا الأراضي الأردنية وهما بصحة جيدة، ويتجهان حالياً إلى ذويهما.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري. وأكد الناطق الرسمي باسم… pic.twitter.com/mWZ1XMcrSF — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 22, 2024

يُشار إلى أن عملية معبر اللنبي وقعت في 8 سبتمبر، حيث قتل الأردني ماهر الجازي 3 إسرائيليين بعد إطلاق النار عليهم. وقد أوضحت وزارة الداخلية الأردنية في تحقيق أولي عقب العملية أن الحادثة “عمل فردي”.

وعلى إثر الحادثة، أُغلق المعبر الحدودي بين الجانبين في كلا الاتجاهين، قبل إعلان عودته أمام حركة السفر دون الشحن قبل أسبوع.

يُذكر أن الأردن يرتبط بإسرائيل عبر ثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، جسر الملك حسين (اللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).