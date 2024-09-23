واشنطن ترسل مزيدا من القوات إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل “عددًا محدودًا” من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، بدون ذكر تفاصيل إضافية.

يأتي الإعلان في وقت تزداد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية بعدما ضربت إسرائيل مئات الأهداف في لبنان فيما يُعَد أعنف تصعيد عبر الحدود منذ نحو عام من تبادل القصف بين الدولة العبرية وحزب الله.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر للصحفيين “في ضوء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، ومن باب الحيطة والحذر، نرسل عددًا محدودًا من العسكريين الأمريكيين الإضافيين لتعزيز قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة”، رافضًا تقديم مزيد من المعلومات لأسباب أمنية.

وحذر رايدر من تصعيد العنف بين إسرائيل وحزب الله، داعيًا إلى حل دبلوماسي.

وقال رايدر “لدينا اليوم قدرات أكبر في المنطقة مقارنة بما كان لدينا في 14 من إبريل (نيسان) 2024 حين نفذت إيران هجومها بالطائرات المسيَّرة والصواريخ على إسرائيل”، وأضاف “ومن ثَم، كل هذه القوات مجتمعة توفر لنا الخيارات التي تمكّننا من حماية قواتنا في حال تعرّضها لهجوم”.

وكان رايدر يشير إلى هجوم إيران بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيَّرة تسبب في أضرار طفيفة داخل إسرائيل بفضل اعتراضات الدفاع الجوي من الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين في المنطقة.