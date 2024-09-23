100 شهيد بغارات غير مسبوقة.. إسرائيل تشن أعنف قصف على جنوب لبنان منذ بدء الحرب (فيديو)

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان اليوم الاثنين أن “غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 100 وإصابة أكثر من 400، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الاثنين أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات بينه وبين حزب الله في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استهدف بعضها منازل.

واستهدفت غارة إسرائيلية موقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور.

إخلاء المدارس

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها شهدت زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الأهالي اصطحاب ابنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب.

وأضافت أن المدخل الجنوبي شهد زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية معادية.

وتسببت غارات إسرائيلية جديدة لاحقة على الطريق بين بلدتي حبوش وعربصاليم (بالنبطية) في احتراق سيارة وإلحاق أضرار في مباني ومحال تجارية، كما أغار الجيش على المجادل الشعيتية، وبلدة العباسية بقضاء صور، وفق الوكالة.

وأصيبت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة حاريص بالنبطية

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه يشن في هذه الأثناء غارات على جنوب لبنان دون تفاصيل إضافية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي “قصفنا أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان وأن رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) صادق على مهاجمة أهداف جديدة للحزب”.