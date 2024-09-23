80 غارة في نصف ساعة.. قصف عنيف لجنوب لبنان وإسرائيل تدعو سكانه إلى المغادرة (فيديو)

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عشرات من الغارات على مناطق عديدة في جنوب لبنان وشرقه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال زعمه أن سلاح الجو استهدف منزلًا جنوبي لبنان فيه صاروخ كروز كان حزب الله على وشك إطلاقه على إسرائيل.

وحذر الناطق باسم جيش الاحتلال سكان القرى في لبنان من الوجود في مبانٍ بها أسلحة لـ”حزب الله” ودعاهم إلى مغادرتها فورًا.

الناطق العسكري باسم جيش الدفاع البريغادير دانيئيل هغاري يكشف استهداف سلاح الجو منزلًا جنوبي لبنان وبداخله صاروخ كروز كان حزب الله على وشك إطلاقه على إسرائيل pic.twitter.com/JCpyP8pmij — مكان الأخبار (@News_Makan) September 23, 2024

80 غارة في نصف ساعة

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية، في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت مناطق في محافظة النبطية جنوبي البلاد ومنطقة البقاع ومحيط بعلبك، في شرقها.

كما شنّ الاحتلال غارات عدة على محيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي (شرق لبنان)، وفق الوكالة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أيضًا غارات كثيفة على مناطق شرق صور، إضافة إلى غارة على مجرى نهر الليطاني عند أطراف الدلافة جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى نهر الليطاني.

“غادروا أماكنكم فورا”

وقالت الوكالة اللنانية إن المواطنين في بيروت وعدد من المناطق “يتلقون رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الاسرائيلي تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو”.

وأضافت “تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري اتصالًا، دعا خلاله المجيب الآلي الى إخلاء المبنى، كما “تلقّى مكتب وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المرتضى اتصالاً قبل قليل من شخص يتكلّم العربية الفصحى بلكنة غريبة حذّر في اتصاله بوجوب مغادرة المكتب فورا لأنه مستهدف”.

صواريخ فادي

من جانبه قال حزب الله في بيان اليوم الاثنين إنه نفّذ عددًا من العمليات ضد مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وفقا للتالي:

استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين.

الساعة 06:30 استهداف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، الواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، كردٍّ أولّي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏( مجزرة البيجر وأجهزة اللاسلكي).

شنّ هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة ‏لجنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

استهداف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

الساعة 23:05 استهداف موقع الرادار في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع المرج، وعند رصد دبابة ميركافا داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه أصابها بشكل مباشر وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام، وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرّك داخل الموقع، ‏استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة.

تصعيد

وتصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أوقعت 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا.

هذا إضافة إلى غارة جوية استهدفت، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، وخلفت 45 قتيلا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، و68 جريحا وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ مما خلّف أكثر من 137 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​