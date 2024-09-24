إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله بغارة جوية على بيروت (فيديو)

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها شنّت غارة جوية “محددة الهدف” في الضاحية الجنوبية من بيروت مستهدفة ما قالت إنه “قيادي بارز” في حزب الله اللبناني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارة نفذتها طائرات إف 35، وأن المستهدف قيادي عسكري بارز في حزب الله، لكنه ليس من الأسماء المعروفة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله “محاولة اغتيال قيادي رفيع في بيروت والنتائج لم تتضح بعد”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما “مقتل شخص واحد على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وقال مراسل الجزيرة في بيروت إن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت مبنى في منطقة الغبيري وأدت إلى انهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف.

وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قد صرح بأن القضاء على التسلسل الهرمي لقيادة حزب الله هو رسالة واضحة للحزب وللشرق الأوسط برمته وحتى إلى ما هو أبعد من ذلك.

هجوم عنيف

ومنذ صباح الاثنين، يشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن مقتل 558 شخصا وإصابة 1835، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.