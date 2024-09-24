إسرائيل تكشف المستهدف من غارتها على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال إبراهيم محمد القبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأضاف بيان للمتحدث باسم الجيش أن مقاتلاته شنت غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بتوجيه من هيئة الاستخبارات، استهدفت القبيسي بينما كان مجتمعًا مع عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله.

وذكر البيان أن القبيسي كان مسؤولًا عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة، مضيفًا أنه كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وأضاف أن القبيسي كان يتمتع بخبرة خاصة في مجال الصواريخ وكان مقربًا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله، مشيرًا إلى أنه تولى مهام عسكرية عدة، منها مسؤول منظومة العمليات في جنوبي لبنان وقائدًا لوحدة بدر في جبهة الجنوب.

ولم يعلق حزب الله على الإعلان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت إسرائيل استهداف “قيادي عسكري بارز” في حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلات (إف 35) نفذت الغارة التي استهدفت القيادي، مضيفة أنه ليس من الأسماء المعروفة.