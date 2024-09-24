إسرائيل تمنع أذان الفجر بالحرم الإبراهيمي لليوم الثامن

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الوزارة، في بيان: “ندين منع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي، منذ 8 أيام”.

وأوضحت أن “هذا تطور خطير يهدف بشكل واضح إلى إخفاء الشعائر الإسلامية داخل الحرم، ومنعها بشكل كامل مستقبلًا”.

وحذرت الوزارة من خطورة التصعيد الإسرائيلي، وانتهاك قدسية الحرم الإبراهيمي، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال منعت أمس الاثنين، وفدًا دبلوماسيًّا أجنبيًّا، من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، في محاولة لمنع أعضاء الوفد من الاطلاع على ما يتعرض له المسجد من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

وأردفت: دنس مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الحرم الإبراهيمي، برقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة.

وقالت: هذه الانتهاكات تأتي بشكل متتالٍ وممنهج وتهدف إلى إحكام السيطرة على الحرم الإبراهيمي؛ مما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بما يلزم لإيقافها وإنهائها وتأكيد سيادة الشعب الفلسطيني الخالصة عليه.

تقسيم مكاني

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ عام 1994، قسّمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا.​​​​​​​

​​​​​​وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.