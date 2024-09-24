ازدحام على الأفران والمحال ومحطات الوقود.. لبنان يدعو مواطنيه إلى ترشيد تخزين السلع (فيديو)

دعا وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الثلاثاء، مواطني بلاده إلى ترشيد تخزين السلع الغذائية والحيوية، بالتزامن مع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وردت تصريحات سلام في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، أكد خلاله عدم ضرورة تخزين المواطنين السلع لمدة طويلة.

وقال “ليكن تخزين السلع لمدة أسبوع أو اثنين أو حتى شهر وليس أكثر، لضمان حصول بقية المواطنين على حاجتهم من السلع الأساسية في ظل الظروف الحالية”.

وتابع “التخزين المنطقي في هذه الأثناء مهم.. ولا نستطيع لوم السكان في ظل حالة الهلع الحالية، وهنا أدعو إلى ترشيد التخزين وأن يكون تصرفًا مسؤولا”.

بعد التهافت على #السلع والمواد الاساسية… اجتماع طارئ لوزير #الاقتصاد امين سلام pic.twitter.com/2kz7luibXE — هنا لبنان (@thisislebnews) September 24, 2024

ازدحام على الأفران والمحال ومحطات الوقود

وشهدت أسواق السلع الغذائية طلبا مرتفعا من جانب اللبنانيين مع إعلان إسرائيل “دخول الصراع مع حزب الله مرحلة جديدة” من القصف.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في مدينة بعلبك تشهد حركة ناشطة من الزبائن لتموين المواد الأساسية تحسبًا للقادم من الأيام، وإمكان أن تطول الحرب المفتوحة التي أخذت منحى تصاعديًّا منذ أمس الاثنين”.

وأضافت الوكالة الرسمية أن “الأفران تشهد منذ الصباح الباكر ازدحاما لشراء الخبز”، كما أشارت إلى أن طوابير السيارات اصطفت أمام المحطات لملء خزاناتها بالوقود، أو للحصول على غالونات بنزين لمولدات الكهرباء الخاصة.

الوكالة الوطنية للإعلام – ازدحام في صيدا على محطات الوقود والأفران وأمن الدولة تتحرك منعا لاي احتكار https://t.co/5iRnGUcwCR — National News Agency (@NNALeb) September 24, 2024

مخزون القمح يكفي لشهرين

وخلال وقت سابق اليوم، قالت وزارة الاقتصاد اللبنانية في بيان، إن مخزون القمح المتوفر في السوق المحلية كاف لشهرين على الأقل.

ودعت الوزارة “جميع المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق”.

وزادت “تواصل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريبا”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات لوزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله عشرات من الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.