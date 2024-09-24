الأزهر: العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية دليل على نياته الإجرامية

أدان الأزهر الشريف في مصر “العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية”، مؤكدًا أنه دليل على نيات الاحتلال الإجرامية، وسعيه لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة حرب شاملة.

وقال الأزهر في بيان مساء اليوم الثلاثاء “يدين الأزهر الشريف بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على مناطق في جنوب وشرق لبنان، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال، ونزوح الآلاف، في ظل صمت عالمي وأممي غير مسبوق وغير مبرَّر”.

وأكد بيان الأزهر أن “هجوم الاحتلال الصهيوني على لبنان ما هو إلا دليل على نواياه الإجرامية، وسعيه ليل نهار لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للحروب، وتوسيع رقعة الصراعات، لتشمل دولًا ومناطق أخرى، بعد أن حوَّل غزة إلى تلال من الركام وشلالات من الدماء، وآلاف من الضحايا المدنيين والأبرياء، بما يهدد مصير شعوب بأكملها”.

وتساءل الأزهر مستنكرًا “أين العالم الدولي من كبح جماح هذا الكيان الإرهابي المتغطرس؟! لماذا لاذ الجميع بالصمت ضد إرهاب بشع استحل قتل الرجال والنساء والأطفال بلا ضمير؟! لماذا لم يستجب العالم لصرخات النساء والأطفال في فلسطين ولبنان.. هل هناك مصالح إستراتيجية متبادلة مع هذا الكيان الإرهابي؟! أو أن الضمير العالمي قد مات؟!”.

ودعا الأزهر “المجتمع الدولي من أجل سرعة التحرك لإيقاف هذا العدوان الصهيوني، ووقف استباحة دماء الأبرياء والمدنيين في غزة ولبنان، معربًا عن كامل تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق، وخالص تعازيه لأسر الضحايا، ورفضه التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه”.

#الأزهر يدين العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية.. ويؤكد: دليل على نواياه الإجرامية الأزهر: الاحتلال يسعى لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة حرب شاملة الأزهر يعرب عن كامل تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة العدوان الصهيوني الأزهر يستصرخ المجتمع الدولي من أجل سرعة التحرك… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) September 24, 2024

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، استشهد 558 بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، وأصيب 1835 جراء الغارات التي شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في البلاد، يوم الاثنين فقط.