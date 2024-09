السودان.. ارتفاع ضحايا قصف سوق في أم درمان والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في تعميم صحفي، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات الدعم السريع سوق صابرين بمدينة أم درمان غربي العاصمة إلى 15 قتيلا و61 مصابًا.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مقتل 13 شخصا وإصابة 33 آخرين جراء القصف المدفعي المنسوب للدعم السريع.

آلاف القتلى والجرحى في الفاشر

من ناحية أخرى، قال إبراهيم عبد الله خاطر المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور غربي السودان، إن 912 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح سقطوا بالفاشر منذ اندلاع الحرب.

وأشار خاطر في تصريحات صحفية، إلى أن غالبية القتلى في المدينة من المسنّين والأطفال والنساء، وذلك بسبب قصف مدفعي من قوات الدعم السريع للأحياء السكنية، مشيرا إلى أن “أسرًا أبيدت بالكامل”.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الضغط على قوات الدعم السريع للسماح بوصول الأدوية المنقذة للحياة إلى مدينة الفاشر.

People facing famine in #Zamzam 🇸🇩 are receiving urgent food assistance. 🔵180,000 people are receiving flour, lentils, oil & salt – vital supplies – but even more is needed. 🔵With supplier AIGT & partner @Welthungerhilfe, aid is getting into the hands of the most vulnerable. pic.twitter.com/miLvJHalR5 — WFP Sudan (@WFP_Sudan) September 20, 2024

قتلى بولاية نهر النيل

وفي شمال السودان، أعلنت لجان مقاومة منطقة “حجر العسل” بولاية نهر النيل، مقتل مدنيَّين وإصابة آخر جراء قصف الجيش بالمسيّرات لمواقع للدعم السريع بالمنطقة.

وأشارت اللجان في بيان إلى أن المسيّرات استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع؛ مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد تلك القوات.

أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم

ويواجه أكثر من 25 مليون شخص في السودان -الذي تندلع فيه الحرب منذ منتصف إبريل/نيسان العام الماضي- أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف برنامج الغذاء العالمي أن الأسر تعاني من الجوع وسوء التغذية، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.

Over 25M people in Sudan face the world's largest hunger & displacement crisis. Families are starving and malnourished. Urgent action at #UNGA79 is needed to save lives. @WFP @UNICEF @WHO & partners are doing all we can, but more is urgently needed. #AllEyesOnSudan https://t.co/oTxtRodstI — Cindy McCain (@WFPChief) September 23, 2024

وقال البرنامج الأممي على منصة إكس إن “الشركاء يبذلون قصارى جهدهم، ولكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد، وأضاف أن نحو 800 ألف شخص عبروا الحدود إلى جنوب السودان، منذ بدء الصراع في السودان العام الماضي.

يأتي ذلك وسط أوضاع أمنية ومعيشية صعبة يعيشها المدنيون في السودان -من بقي منهم في مناطقهم ومن نزح إلى مناطق أخرى ينشد الأمان- وسط القتال ونقص الغذاء والدواء والخدمات.