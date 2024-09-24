سياسة|السودان

السودان.. ارتفاع ضحايا قصف سوق في أم درمان والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

“سوق صابرين”

الدخان يتصاعد من منطقة الخرطوم بحري جراء القتال المستمر في السودان (الفرنسية)
24/9/2024

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في تعميم صحفي، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات الدعم السريع سوق صابرين بمدينة أم درمان غربي العاصمة إلى 15 قتيلا و61 مصابًا.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مقتل 13 شخصا وإصابة 33 آخرين جراء القصف المدفعي المنسوب للدعم السريع.

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آلاف القتلى والجرحى في الفاشر

من ناحية أخرى، قال إبراهيم عبد الله خاطر المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور غربي السودان، إن 912 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح سقطوا بالفاشر منذ اندلاع الحرب.

وأشار خاطر في تصريحات صحفية، إلى أن غالبية القتلى في المدينة من المسنّين والأطفال والنساء، وذلك بسبب قصف مدفعي من قوات الدعم السريع للأحياء السكنية، مشيرا إلى أن “أسرًا أبيدت بالكامل”.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الضغط على قوات الدعم السريع للسماح بوصول الأدوية المنقذة للحياة إلى مدينة الفاشر.

قتلى بولاية نهر النيل

وفي شمال السودان، أعلنت لجان مقاومة منطقة “حجر العسل” بولاية نهر النيل، مقتل مدنيَّين وإصابة آخر جراء قصف الجيش بالمسيّرات لمواقع للدعم السريع بالمنطقة.

وأشارت اللجان في بيان إلى أن المسيّرات استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع؛ مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد تلك القوات.

أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم

ويواجه أكثر من 25 مليون شخص في السودان -الذي تندلع فيه الحرب منذ منتصف إبريل/نيسان العام الماضي- أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف برنامج الغذاء العالمي أن الأسر تعاني من الجوع وسوء التغذية، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وقال البرنامج الأممي على منصة إكس إن “الشركاء يبذلون قصارى جهدهم، ولكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد، وأضاف أن نحو 800 ألف شخص عبروا الحدود إلى جنوب السودان، منذ بدء الصراع في السودان العام الماضي.

يأتي ذلك وسط أوضاع أمنية ومعيشية صعبة يعيشها المدنيون في السودان -من بقي منهم في مناطقهم ومن نزح إلى مناطق أخرى ينشد الأمان- وسط القتال ونقص الغذاء والدواء والخدمات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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