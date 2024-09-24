حرائق وذعر.. لحظة سقوط صواريخ في طمرة وكريات شمونة شمالي إسرائيل بعد إطلاق وابل كثيف من لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عبور حوالي 55 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية إلى داخل الجليل شمالي إسرائيل.

وأظهرت لقطات لحظة سقوط صاروخ في أحد طرق مدينة طمرة بالجليل الغربي، وترجّل أحد الأشخاص من سيارته مسرعًا ثم انبطح أرضًا واضعًا يديه فوق رأسه، في حين تصاعد الدخان في أرجاء المكان.

حرائق في كريات شمونة

ورصدت لقطات أخرى لحظة سقوط صاروخ آخر من لبنان على مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل؛ مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع. وأعلن حزب الله اللبناني أنه قصف كريات شمونة برشقات صاروخية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 6 فرق إطفاء تتعامل مع حريق اندلع في مبان تستخدم مستودعات بمستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل إثر سقوط صواريخ من لبنان.

יגאל מויאל, מנהל מחלקת יער במרחב צפון בקק”ל, ל-@efitriger: “הלחימה מאלצת אותנו להתמודד יום יום עם שריפות, שחורצות את בתי הגידול במקום. אנחנו רואים המון זוחלים וקיני ציפורים שלא מצליחים לברוח – ופשוט נשרפים” pic.twitter.com/pmq3FBmCzB — גלצ (@GLZRadio) September 24, 2024

إصابات في نهاريا

وقال جيش الاحتلال في بيان أوردته القناة 13 الإسرائيلية، إنه تم رصد سقوط بعض الصواريخ وإلحاق أضرار بالمباني في المنطقة.

وأفاد مركز الجليل الطبي في نهاريا أنه حتى الآن تم نقل تسعة أشخاص أصيبوا خلال قصف المنطقة الشمالية إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن الجميع يخضعون لفحوص في غرفة الطوارئ.

ويستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وذلك بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين هجومًا هو “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.