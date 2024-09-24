صواريخ حزب الله تستهدف عكا وتصيب منازل في صفد والجليل الأسفل (فيديو)

واصل حزب الله قصف شمالي إسرائيل بكثافة، اليوم الثلاثاء، في إطار الرد على تصعيد تل أبيب لعدوانها على جنوبي لبنان.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن “حزب الله أطلق أكبر عدد من الصواريخ في يوم واحد منذ بداية الحرب”، ورصدت الصحيفة إطلاق نحو 220 صاروخًا من لبنان صباح اليوم.

وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بأنها عالجت 5 إسرائيليين مذعورين، ونقلتهم إلى المستشفى بعد إصابة المنزل الذي يقطنون به بشظايا صواريخ.

وحسب مشاهد متداولة، فقد أصاب أحد الصواريخ منزلًا في صفد شمال شرقي إسرائيل.

وفي عكا غربي البلاد، أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر لحظة سقوط عدد من الصواريخ على المدينة.

ورصد إسرائيليون بكاميرات هواتفهم، إضافة إلى كاميرات المراقبة، مشاهد عديدة توثق سقوط صواريخ على مناطق بشمالي إسرائيل، بالإضافة لاعتراض القبة الحديدية لبعضها.

وأظهرت مشاهد أخرى متداولة تضرر أحد المنازل في الجليل الأسفل جراء إصابته من أحد الصواريخ.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط أجزاء وعبوات ناسفة في مواقع عدة بهضبة الجولان والجليل الأسفل ومستوطنة مشغاف، وأشارت الشرطة إلى أنه لم تحدث إصابات.

وأفادت شرطة الاحتلال بوقوع أضرار في عدد من المركبات في الشمال، خاصة في كريات شمونة وعكا والجليل الغربي، لافتة إلى أنها عثرت على بقايا صاروخ في منطقة التلال.

ويستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وذلك بعدما شن الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين هجومًا هو “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” على لبنان منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.