سياسة|لبنان

كتائب القسام تنعى قياديا استشهد في لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
24/9/2024

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قياديا استشهد جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وقالت القسام في بيان، مساء الاثنين، إن القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر “أبو صالح”، من “جديدة مرجعيون” بجنوب لبنان “ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى”، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات إسرائيلية “خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق”.

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وتعهدت القسام في البيان “على مواصلة طريق المقاومة”، مضيفة “ستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى”.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين إن حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت إلى 492 شهيدا، فيما أصيب 1645 آخرون.

المصدر : الجزيرة مباشر

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