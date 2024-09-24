كتائب القسام تنعى قياديا استشهد في لبنان

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قياديا استشهد جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وقالت القسام في بيان، مساء الاثنين، إن القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر (أبو صالح)، من “جديدة مرجعيون” بجنوب لبنان “ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى”، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات إسرائيلية “خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق”.

وتعهدت القسام في البيان “على مواصلة طريق المقاومة”، مضيفة “ستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى”.

الشيخ حسين النادر الذي استشهد اليوم بقصف الاحتلال داخل منزله في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان، هو قيادي في الجماعة الإسلامية ومسؤول هيئة نصرة الأقصى في مرجعيون pic.twitter.com/HYU6xGZmuJ — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) September 23, 2024

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين إن حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت إلى 492 شهيدا، فيما أصيب 1645.