كتائب القسام توقع رتلا عسكريا إسرائيليا في “كمين محكم”

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، إنها أوقعت رتلًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية في “كمين محكم” مُعد سلفًا على خط إمداد القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع “D9″، ودبابتين من نوع “ميركافا” أثناء مرورها على مفترق “جورج” الشرقي، وذلك عبر قذائف “الياسين 105″ و”عبوات العمل الفدائي”.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قصف تجمعات لقوات الاحتلال في محور نتساريم، وذلك في عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونفذت قوات القاسم الاستهداف بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدة أن القذائف أصابت أهدافها، وأنها أوقعت في صفوف الاحتلال خسائر في الأفراد والمعدات، وفقًا للبيان.

وقال الجناح العسكري للجبة الديمقراطية إن العملية المشتركة جاءت لتأكيد أن المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله “ليست وحيدة في الميدان”، كما أنها رسالة إلى الاحتلال على أن المقاومة الفلسطينية “متماسكة وموحدة وصامدة”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور أكثر من 350 يومًا، التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ عدوانًا مدمرًا، جوًّا وبرًّا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.