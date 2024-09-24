لبنان.. دمار واسع مع استمرار الغارات الإسرائيلية الواسعة لليوم الثاني (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الغارات الجوية على لبنان، متسببًا في مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في تصريحات للجزيرة مباشر، ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 569، من بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، وذلك منذ صباح أمس الاثنين حتى اليوم.

وادعى جيش الاحتلال أن غاراته تستهدف منصات صاروخية ومباني عسكرية ومباني مخزن فيها وسائل قتالية لحزب الله.

وأظهرت مشاهد متداولة دمارًا واسعًا لحق بعدد من المدن اللبنانية الجنوبية، كما وصل القصف اليوم إلى الضاحية في بيروت مرة أخرى.

واستهدف طيران الاحتلال بلدة عنقون ومنطقة مصيلح في صيدا جنوبي لبنان، وبيَّنت مشاهد التقطها لبنانيون لحظة تصاعد أعمدة دخان كثيفة جراء القصف.

وأظهرت مشاهد أخرى جانبًا من الدمار جراء استهداف الاحتلال لبلدات بمحافظة النبطية.

وفي البقاع جنوبي لبنان، رصد مواطنون دمارًا واسعًا لحق بالمنطقة، حيث دمرت الغارات عددًا من المنازل وسوّتها بالأرض.

ولم تسلم المزارع أيضًا من قصف الاحتلال، ووثقت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر الآثار المدمرة للغارات على مزارع الزيتون في منطقة الهرمل.

كما شن الاحتلال غارة جوية على بلدة عرب الجل بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

ومنذ صباح أمس الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا هو الأعنف والأوسع على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

في المقابل، صعّد حزب الله اللبناني من عملياته ضد إسرائيل، وقصف شمالي إسرائيل بمئات الصواريخ، تجاوز العديد منها القبة الحديدية، وسقط في صفد وعكا والجليل الأسفل وبلدات أخرى.