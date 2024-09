3 دول تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا جراء العدوان الإسرائيلي

دعت أستراليا وكوريا الجنوبية وكندا رعاياها المقيمين في لبنان، إلى مغادرته فورًا؛ وذلك جراء العدوان الإسرائيلي.

ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مواطني بلادها الموجودين في لبنان إلى الإسراع في مغادرته قبل توقف حركة الطيران.

وأكدت، في بيان، أن عدد الأستراليين الموجودين في لبنان يتجاوز قدرة الحكومة على الإجلاء، دون ذكر رقم محدد.

Australians in Lebanon should leave immediately while commercial flights are available.

Please take whatever option is available. This may not be a direct route.

Register where you are on DFAT’s crisis portal https://t.co/e6kWiZDH72 & follow @Smartraveller for updates.

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) September 24, 2024