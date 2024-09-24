3 دول تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا جراء العدوان الإسرائيلي

دعت أستراليا وكوريا الجنوبية وكندا رعاياها المقيمين في لبنان، إلى مغادرته فورًا؛ وذلك جراء العدوان الإسرائيلي.

ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مواطني بلادها الموجودين في لبنان إلى الإسراع في مغادرته قبل توقف حركة الطيران.

وأكدت، في بيان، أن عدد الأستراليين الموجودين في لبنان يتجاوز قدرة الحكومة على الإجلاء، دون ذكر رقم محدد.

Australians in Lebanon should leave immediately while commercial flights are available. Please take whatever option is available. This may not be a direct route. Register where you are on DFAT’s crisis portal https://t.co/e6kWiZDH72 & follow @Smartraveller for updates. — Senator Penny Wong (@SenatorWong) September 24, 2024

مغادرة على الفور

وأكدت كوريا الجنوبية على لسان نائب وزير الخارجية كيم هونغ كيون، أنها ستقوم بإجلاء مواطنيها من لبنان وإسرائيل على خلفية التوترات المتصاعدة.

وأكد كيون، في بيان، أن سيول تتابع عن كثب تطورات الأحداث في المنطقة، وأن خطط إجلاء المواطنين جاهزة.

ودعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في منشور على منصة إكس، مواطني بلادها إلى مغادرة لبنان على الفور، مشيرة إلى أن الوضع في المنطقة غير مستقر والتوترات قد تتزايد في أي وقت.

وخاطبت المواطنين الكنديين الذين يرغبون في السفر إلى لبنان قائلةً: “الآن ليس الوقت المناسب”، وشددت على ضرورة خفض التوترات بين إسرائيل ولبنان بشكل عاجل لمنع وقوع كارثة.

For Canadian citizens & permanent residents who are in #Lebanon – return home immediately. For those who are planning to travel, now is not the time. The security situation along the Lebanon-Israel border is highly volatile & can escalate without warning at any time. — Mélanie Joly (@melaniejoly) September 23, 2024

هجوم غير مسبوق

ومنذ صباح الاثنين، يشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن مقتل 558 شخصا وإصابة 1835، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية.

​​​​​​​وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.