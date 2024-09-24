“90 صاروخا”.. حزب الله: قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي مرتين (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة دادو، مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مرتين.

وذكر حزب الله في بيان أول أنه قصف القاعدة “بـ50 صاروخًا”، ثم أصدر بيانًا ثانيًا قال فيه إنه قصف القاعدة “بـ40 صاروخًا” في المرة الثانية.

ونشر حزب الله مقطعًا مصورًا عن القاعدة، التي تقع شمال غرب مدينة صفد، وتبعد 12 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان.

من جهتها، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه تم رصد 30 عملية إطلاق في الرشقة الأخيرة على مدينة صفد.

وأظهرت مقاطع متداولة تم تصويرها من صفد تصاعد أعمدة دخان في المناطق القريبة من المدينة.

كما أظهرت مقاطع أخرى اندلاع حرائق نتيجة لسقوط الصواريخ.

وذكرت خدمة الإطفاء الإسرائيلية أن حرائق اندلعت في عدد من النقاط في الغابات القريبة من مدينة صفد نتيجة القصف.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إنه تم إطلاق نحو 300 صاروخ على مناطق الشمال منذ الليلة الماضية.

بينما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن عدد الصواريخ التي أُطلقت اليوم من لبنان، تُعَد الأكبر في يوم واحد منذ بداية الحرب.