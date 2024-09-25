استشهاد أم و5 من أطفالها بقصف إسرائيلي على منزلهم شمال رفح(فيديو)
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25/9/2024-|آخر تحديث: 25/9/202409:03 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
استشهدت أم فلسطينية و5 من أطفالها بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم، مساء أمس الثلاثاء، في حي النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأظهرت لقطات مصورة جثامين الأم وأطفالها داخل المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس.
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وذكرت مصادر محلية أن الشهداء جميعهم من عائلة أبو جزر، والأم هي إسلام أبو جزر وأطفالها حسن وإبراهيم ونور وسيلين وسيلا.
وقالت مصادر فلسطينية إن أكثر من 51 استشهدوا أمس في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة مستمرة على القطاع منذ ما قرب من عام، ما أسفر عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر : الجزيرة مباشر