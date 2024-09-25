الإمارات تعلن مقتل وإصابة 13 من جنودها إثر تعرضهم لحادث
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، أن 4 من أفراد الجيش لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرين إثر تعرضهم لحادث.
وقالت الوزارة في بيان إن “4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا، وأُصيب 9 آخرون، مساء الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة”، دون ذكر تفاصيل بشأن طبيعة الحادث ومكانه.
اقرأ أيضاlist of 4 items
البنتاغون: إيران احتجزت مركبة بحرية مسيّرة تابعة للبحرية الأمريكية ثم أفرجت عنها (فيديو)
إيران تبث لقطات لمطاردة الحرس الثوري لقطع بحرية أمريكية (فيديو)
أمير الكويت: لم يعد هناك متسع لهدر الجهد والوقت في الصراعات وافتعال الأزمات
ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.
وجرت مراسم جنازة عسكرية في مستشفى زايد العسكري بأبو ظبي لكل من العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي/١ نهيان عبد الله أحمد المرزوقي، والجندي/١عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي والجندي/١ ناصر محمد يوسف البلوشي، وَفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهداء الوطن الأبرار
جرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بجثامين شهداء الإمارات الأربعة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة وهم كل من العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي/١ نهيان… pic.twitter.com/lOdizYcmUl
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) September 25, 2024