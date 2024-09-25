سياسة|الإمارات

الإمارات تعلن مقتل وإصابة 13 من جنودها إثر تعرضهم لحادث

تشييع جثامين 4 جنود إماراتيين (وام)
25/9/2024-|آخر تحديث: 25/9/202410:34 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، أن 4 من أفراد الجيش لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرين إثر تعرضهم لحادث.

وقالت الوزارة في بيان إن “4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا، وأُصيب 9 آخرون، مساء الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة”، دون ذكر تفاصيل بشأن طبيعة الحادث ومكانه.

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ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.

وجرت مراسم جنازة عسكرية في مستشفى زايد العسكري بأبو ظبي لكل من العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي/١ نهيان عبد الله أحمد المرزوقي، والجندي/١عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي والجندي/١ ناصر محمد يوسف البلوشي، وَفق وكالة الأنباء الإماراتية.

المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية

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