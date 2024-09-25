الإمارات تعلن مقتل وإصابة 13 من جنودها إثر تعرضهم لحادث

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، أن 4 من أفراد الجيش لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرين إثر تعرضهم لحادث.

وقالت الوزارة في بيان إن “4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا، وأُصيب 9 آخرون، مساء الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة”، دون ذكر تفاصيل بشأن طبيعة الحادث ومكانه.

ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.

وجرت مراسم جنازة عسكرية في مستشفى زايد العسكري بأبو ظبي لكل من العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي/١ نهيان عبد الله أحمد المرزوقي، والجندي/١عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي والجندي/١ ناصر محمد يوسف البلوشي، وَفق وكالة الأنباء الإماراتية.