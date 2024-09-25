حزب الله يعلن حصيلة هجماته على مواقع إسرائيلية
أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، شن 18 هجومًا على عدد من المواقع الإسرائيلية “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه”.
وكشف الحزب عن استخدام صاروخ “فادي 3” في قصف أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية لأول مرة من بدء جولة التصعيد الحالية.
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“90 صاروخا”.. حزب الله: قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي مرتين (فيديو)
وسبق أن أعلن الحزب استخدام صاروخَي “فادي 1” و”فادي 2” في قصف أهداف عسكرية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال حزب الله، في بيانات منفصلة خلال يوم الثلاثاء، إنه قصف “مطار مجيدو العسكري غرب العفولة” ثلاث مرات “بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2”.
وأعلن الحزب أيضًا “قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2، وقصف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي) بـ90 صاروخًا على مرتين”.
وذكر حزب الله أنه شن “هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت”.
وفيما يلي العمليات التي أعلن حزب الله عن تنفيذها:
- قصف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.
- قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2.
- للمرة الثانية، قصف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.
- استهداف قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.
- استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
- للمرة الثالثة، قصف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.
- قصف مستعمرة كريات شمونة بصليات من الصواريخ.
- قصف المخازن اللوجستية للفرقة 146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية.
- قصف معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2.
- قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.
- قصف مستعمرة روش بينا بصليات صاروخية.
- قصف قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.
- قصف مستوطنة هجوشريم بصلية صاروخية.
- قصف مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية.
- قصف مستوطنة غيشر هزيف بصليات صاروخية.
- قصف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي) بـ50 صاروخًا.
- للمرة الثانية، قصف قاعدة دادو بـ40 صاروخًا.
- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها.