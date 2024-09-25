حزب الله يعلن حصيلة هجماته على مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، شن 18 هجومًا على عدد من المواقع الإسرائيلية “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

وكشف الحزب عن استخدام صاروخ “فادي 3” في قصف أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية لأول مرة من بدء جولة التصعيد الحالية.

وسبق أن أعلن الحزب استخدام صاروخَي “فادي 1” و”فادي 2” في قصف أهداف عسكرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال حزب الله، في بيانات منفصلة خلال يوم الثلاثاء، إنه قصف “مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة” ثلاث مرات “بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2”.‏

وأعلن الحزب أيضًا “قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2، وقصف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي) بـ90 صاروخًا على مرتين”.

وذكر حزب الله أنه شن “هجومًا جويًّا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت”.

وفيما يلي العمليات التي أعلن حزب الله عن تنفيذها: