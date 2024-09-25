شاهد: دمار واسع في قاعدة إسرائيلية جراء هجوم من “المقاومة الإسلامية” بالعراق

أصابت طائرة مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية” في العراق، قاعدة إسرائيلية بالقرب من غور الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت مشاهد متداولة، اليوم الأربعاء، دمار واسع في قاعدة “عين ياهف” العسكرية القريبة من غور الأردن.

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، استهداف مقر استخبارات إسرائيلي قرب غور الأردن بطيران مسيّر.

ونشرت المقاومة مقطعًا مصورًا يوثق إطلاق المسيرة، وقالت إن العملية جاءت نصرة للشعبين اللبناني والفلسطيني، وزينت المسيرة بعلمي البلدين.

وأعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق، الأربعاء، قصفها “هدفًا حيويًا” إسرائيليًا بالجولان المحتل، وذلك بواسطة مسيرة انقضاضية، ونشرت مقطعًا مصورًا يوثق العملية.

كما هاجمت المقاومة الاسلامية “هدفًا حيويًا” آخر في شمال إسرائيل بصاروخ “الأرقب” -صاروخ كروز مطور-، دون أن تذكر اسم الهدف.

وأمس الثلاثاء، استهدفت المقاومة الإسلامية هدفًا في الجولان المحتل بالطيران المسير “الأرفد”، أيضًا دون أن تحدد ذلك الهدف.

وتؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، أن جميع عملياتها تأتي ردًا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين ولبنان.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، وظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ونفذ عددًا من الهجمات بالمسيرات والصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، كما شنت هجمات ضد أهداف إسرائيلية.