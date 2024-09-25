كتائب شهداء الأقصى تبث مشاهد جديدة توثق تصديها لقوات الاحتلال وقصف مواقعها (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الثلاثاء، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الكتائب مقطعًا مصورًا تضمَّن مشاهد توثق قصف محور “نتساريم” في غزة وموقع فجة العسكري الإسرائيلي، وخطوط الإمداد في مستوطنة “بئيري”.

وتضمنت المشاهد قصف خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع “أقصى 107”.

كما تضمنت قصف تجمعات لجنود الاحتلال في موقع فجة العسكري بصاروخ من نوع “عاصف” عيار 122 ملم.

إضافة إلى قصف خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في مستوطنة “بئيري” بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 120 ملم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام إيقاع رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية في “كمين محكم” مُعد سلفًا على خط إمداد القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قصف تجمعات لقوات الاحتلال في محور نتساريم، وذلك في عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور أكثر من 350 يومًا، التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ عدوانًا مدمرًا، جوًّا وبرًّا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.