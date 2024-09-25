مسؤول لبناني يكشف عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر

أعلن منسق خطة الطوارئ في الحكومة اللبنانية ووزير البيئة ناصر ياسين، الأربعاء، عن عدد الشهداء والجرحى في بلاده جراء الغارات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ياسين في مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الأربعاء، إن “عدد الشهداء بلغ 1247 شهيدًا، والجرحى 5 آلاف جريح و278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء، منذ 8 أكتوبر الماضي”.

وأضاف “عدد النازحين المسجّلين في مراكز الإيواء يشكّل حوالي 30% من مجموع الذين هجّروا، وأصبحنا نقدر عددهم وخصوصا القادمون من الجنوب والبقاع بأكثر من 150 ألف شخص، حتى الساعة”.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن “النازحين باتوا منتشرين من وادي خالد وأكروم وعكار (شمال)، وصولاً إلى بيروت وجبل لبنان والبقاع الغربي وزحلة والمتن والشوف وعاليه (وسط)”.

وتابع “جرى التواصل مع دول عربية شقيقة أبدت استعدادا للمساعدة بالحاجات الملحة، وقريبا سنرى وصول مساعدات من العراق والأردن وقطر والكويت ومصر وغيرها من الدول الشقيقة”.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 615 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2113 جريحا ونحو 390 ألف نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” في تل أبيب.