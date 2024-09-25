هجمات حزب الله تزيد طلبات الدعم النفسي من سكان شمال إسرائيل

ارتفعت طلبات الدعم النفسي من سكان شمال إسرائيل، جراء الهلع من قصف حزب الله المكثق على مدار أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.

وذكرت جمعية “عيران” المعنية بتقديم المساعدة النفسية الأولية، الثلاثاء، أن “طلبات المساعدة النفسية التي تتلقها من سكان شمال إسرائيل زادت بنسبة 30%، بسبب حالات الهلع خلال الـ48 ساعة الماضية فقط”، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أنه “في ظل اتساع نطاق إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله يبدو أن هناك واقعا جديدا لمئات الآلاف من السكان في الشمال”.

ونقلت عن أوفير يحزقيلي، نائب رئيس بلدية كريات شمونة بالشمال الإسرائيلي، قوله إن “المدارس لم تفتح بعد سماع دائم لدوي صافرات الإنذار، وإنه منذ صباح الثلاثاء وصل إلى المستشفيات 20 مصابا بين إصابات طفيفة ومتوسطة”.

وقالت القناة 12، إن إصابات وقعت في المنازل القريبة من بلدة طمرة في الجليل (شمال)، وسقوط صاروخ على طريق كانت مزدحمة للغاية آنذاك.

وأشارت إلى اندلاع حرائق عدة في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل بعد سقوط صواريخ بمناطق هعماكيم ويوكنعام وعسفيا ودالية الكرمل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى انطلاق دوي صافرات الإنذار في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي، خاصة في عتليت التي شهدت ذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، تخوفا من تسلل طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى اختراق 3 طائرات مسيرة لمجاله الجوي حيث تم اعتراض بعضها، ما دفعه إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، خاصة وأن مستوطنة عتليت يوجد بها مقر القاعدة البحرية العسكرية المعروفة باسم الكوماندوز البحري “شييطت 13”.

ومنذ صباح الثلاثاء، يتواصل دوي صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.