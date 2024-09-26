إسرائيل تعلن استلام مساعدات جديدة من الولايات المتحدة.. ما هي؟ وكم قيمتها؟

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنها حصلت على حزمة مساعدات حجمها 8.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة لدعم جهودها الحربية الحالية والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.

وتشمل الحزمة 3.5 مليارات دولار مخصصة لمشتريات أساسية تتعلق بالمجهود الحربي تسلمتها إسرائيل بالفعل وخصصتها لمشتريات عسكرية، و5.2 مليارات دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ونظام ليزر متطور.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن الاتفاق يؤكد “الشراكة الاستراتيجية القوية والدائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة والالتزام الصارم بأمن إسرائيل”، لا سيما “التصدي للتهديدات الأمنية الإقليمية من جانب إيران والجماعات المسلحة التي تدعمها”.

هل تستطيع إسرائيل الاستمرار في الحرب إذا توقف توريد الأسلحة الأمريكية؟

مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية يجيب pic.twitter.com/HCuGsfC7Lg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2024

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن بذل جهود لوقف إطلاق النار للحرب المشتعلة في قطاع غزة بدعم أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيتها حتى الآن نحو 42 ألف شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 96 ألف مصاب في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.