إسرائيل: 45 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان، وأنه تمكن من اعتراض بعضها.

وقال الجيش في بيان “بخصوص الإنذارات في منطقة الجليل الغربي تمّ رصد إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تمّ اعتراض بعضها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة”.

وأكد الجيش مواصلة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيهات من شعبة المخابرات وقيادة المنطقة الشمالية، صباح اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق من الأراضي اللبنانية.

Another 45 rockets were just launched into northern Israel.

This is why we are operating against Hezbollah. Israelis all over the country have been running into bomb shelters for 11 months.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2024