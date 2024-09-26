سياسة|لبنان

إسرائيل: 45 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل (فيديو)

تصاعد الدخان فوق الجليل الغربي جراء صواريخ حزب الله
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26/9/2024

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان، وأنه تمكن من اعتراض بعضها.

وقال الجيش في بيان “بخصوص الإنذارات في منطقة الجليل الغربي تمّ رصد إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تمّ اعتراض بعضها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة”.

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وأكد الجيش مواصلة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيهات من شعبة المخابرات وقيادة المنطقة الشمالية، صباح اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق من الأراضي اللبنانية.

صواريخ على عكا

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم “إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عكا وعدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية”.

وذكر موقع 0404  الإسرائيلي أنه تم سماع أصداء انفجارات عديدة بعد أكثر من 19 ساعة من الصمت، حيث انطلقت صفارات الإنذار بسبب إطلاق الصواريخ على عكا والمستوطنات المحيطة بها في شمال البلاد.

ولفت إلى أنه بعد تقييم الوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية، أصدرت بلدية كريات شمونة والمجلس الإقليمي لمرتفعات الجولان والمجلس المحلي لكتسرين تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية وتخفيف حركة المرور بسبب الخوف من إطلاق صواريخ من لبنان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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