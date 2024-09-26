إسرائيل: 45 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان، وأنه تمكن من اعتراض بعضها.

وقال الجيش في بيان “بخصوص الإنذارات في منطقة الجليل الغربي تمّ رصد إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تمّ اعتراض بعضها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة”.

وأكد الجيش مواصلة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيهات من شعبة المخابرات وقيادة المنطقة الشمالية، صباح اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق من الأراضي اللبنانية.

Another 45 rockets were just launched into northern Israel. This is why we are operating against Hezbollah. Israelis all over the country have been running into bomb shelters for 11 months. — Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2024

صواريخ على عكا

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم “إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عكا وعدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية”.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أنه تم سماع أصداء انفجارات عديدة بعد أكثر من 19 ساعة من الصمت، حيث انطلقت صفارات الإنذار بسبب إطلاق الصواريخ على عكا والمستوطنات المحيطة بها في شمال البلاد.

ولفت إلى أنه بعد تقييم الوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية، أصدرت بلدية كريات شمونة والمجلس الإقليمي لمرتفعات الجولان والمجلس المحلي لكتسرين تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية وتخفيف حركة المرور بسبب الخوف من إطلاق صواريخ من لبنان.