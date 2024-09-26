استشهاد 23 سوريا بغارة إسرائيلية على بلدة يونين اللبنانية (فيديو)

قال رئيس بلدية بلدة يونين اللبنانية علي قصاص إن 23 سوريًّا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا بغارة إسرائيلية على مبنى من 3 طوابق في البقاع بشرق لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وأكد رئيس البلدية أن هناك 8 جرحى بينهم 4 لبنانيين إصابتهم طفيفة جراء قصف المبنى الواقع قرب محطة محروقات على الطريق الدولي، وأن المبنى مؤجّر لعمال سوريين.

غارة تستهدف بلدة #يونين في #البقاع قرب الجامع على طريق عام البلدة والمعلومات تشير الى وقوع عدد من الشهداء بينهم

5 سوريين pic.twitter.com/hHJeiw50Kp — ma32oul (@ma32oul2) September 26, 2024

قصف متبادل

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم نحو 75 هدفًا قال إنها تابعة لحزب الله في لبنان خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية خلال ساعات الليلة الماضية على نحو 75 هدفًا لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان.

وادعى أنه تم استهداف مستودعات أسلحة ومنصات جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل ومبانٍ عسكرية ومسلحين وبنى عسكرية لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يواصل ضرب حزب الله وتجريده من قدراته ومن بناه التحتية العسكرية.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين الماضي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد 640 شخصا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

وفي المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وصاروخ باليستي على مقر جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بتل أبيب.