استهداف “الموساد” والكشف عن “قادر 1”.. أبرز عمليات حزب الله ضد إسرائيل يوم الأربعاء (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، أمس الأربعاء، شن 11 عملية ضد عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وقال الحزب إنه أطلق صاروخا باليستيا من نوع “قادر 1” صوب مقر قيادة للموساد في ضواحي تل أبيب، قائلًا إنه هو المقر المسؤول عن اغتيالات قادة الحزب وتفجير أجهزة البيجر.

ونشر الحزب مقطعًا مصوّرًا (فيديو) يكشف قدرات هذا الصاروخ النوعي، إذ يحمل رأسه الحربي 500 كيلوغرام من المتفجرات.

وقال الحزب في أحد بياناته إن مقاتليه تصدوا لطائرتين حربيتين إسرائيليتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبر، وأجبروهما على العودة ومغادرة الأجواء اللبنانية.

ونشر حزب الله مشاهد توثق استهداف مستوطنتي كريات شمونة وروش بينا شمالي إسرائيل في عملية نفذها، الثلاثاء.

ونشر الحزب مشاهد قال إنها لاستهداف مركز ذخيرة رئيسي لخدمة المنطقة الشمالية في قاعدة (نيمرا) التابعة لجيش الاحتلال، وهي عملية نفذها، الاثنين.

وفيما يلي العمليات التي أعلن حزب الله عن تنفيذها أمس الأربعاء: