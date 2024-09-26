بعد دعمه لترامب.. الجزيرة مباشر تلتقي العمدة المسلم الوحيد بالولايات المتحدة (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر مع عمدة مدينة هامتراميك بولاية ميشيغان الأمريكية الدكتور عامر غالب، الأمريكي المسلم من أصل يمني، والذي أعلن دعمه لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

والتقى غالب، وهو المسلم الوحيد في الولايات المتحدة الذي يتقلد حاليًا هذا المنصب، مع المرشح الرئاسي ترامب، وأعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي دعمه له، وهو ما استنكره كثير من العرب والمسلمين بسبب المواقف السابقة لترامب إبان فترة حكمه السابقة.

وقال غالب إن دعمه لترامب جاء بعد دراسة متأنية للقرار، وبعد تلبيته الدعوة للقاء وذلك بالتوازي مع “تجاهل كبير” من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأضاف غالب “ما سمعته من ترامب أشياء توحي بأنه سيغير نظرته نحو المسلمين، من خلال كلامه أدركت أنه كان يحتاج لبعض الشرح والتوضيح، وسمعت ما يبشر بتغير في الاستراتيجية واهتمام بالاستماع إلى مخاوفنا”.

كما أن هناك أسباب أخرى دفعته لدعم ترامب، قائلًا “منها مسائل داخلية ومسائل خارجية، لا نتوقع تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية لكن هناك أشياء أخرى دفعتنا لاتخاذ هذا الموقف”، دون أن يوضح هذه الدوافع.

وعن حلول ترامب لقضية الحرب على غزة، قال “تكلم بشكل عام أنه سيعمل جاهدًا على إيقاف ما يسميه الفوضى في الشرق الأوسط بما فيه الحرب في فلسطين”، وحول آلية تنفيذ ذلك، أشار إلى أنه لم يتمكن من التطرق لهذه النقطة لأن الاجتماع استمر 20 دقيقة فقط.

وعما إذا كان ترامب قد أعرب له عن نيته التراجع عن نقل السفارة إلى القدس ووقف تمويله للأونروا، قال غالب إنه “لم أناقش هذه التفاصيل، ناقشنا الخطوط العريضة ونقلت له مخاوف الجالية العربية والمسلمة واليمنية”.

وانتقد عمدة هامتراميك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “الحرب ربما تتوسع في المنطقة بسبب تخاذل الإدارة الحالية في اتخاذ موقف حاسم لإيقاف الحرب”، ووصف بايدن بأنه “بطل هذه المأساة” في إشارة إلى الحرب.

كما انتقد هاريس قائلًا “كررت في المناظرة مع ترامب الأكاذيب حول اغتصاب النساء وقطع رؤوس الأطفال، لذلك خابت آمالنا”.

ويرى غالب أن القطيعة التي دامت بينه وبين مدينته وبين الحزب الجمهوري لسنوات “لا يمكن أن تستمر”، متسائلًا “كيف نلقي بكل ثقلنا مع الجانب الديمقراطي ونتوقع نتائج إيجابية مع الجانب الجمهوري إذا فاز بالانتخابات؟ كما لابد من اختراق الكتلة الجمهورية والتأثير على قرارها”.

ويلقي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بظلاله على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويحدد كثير من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة موقفهم من كلا المرشحين -ترامب وهاريس- بناء على موقفه من الحرب.