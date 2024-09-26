حزب الله يقصف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية في حيفا

أعلن حزب الله اليوم الخميس أنه قصف مجمعات صناعات عسكرية تابعة لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا ومستوطنة كريات موتسكين بِصليات من الصواريخ.

وقال الحزب في بيان عبر منصة تليغرام إن مقاتليه قصفوا مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل بمنطقة ‏زوفولون بشمال مدينة حيفا، ومستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ.‏

وأضاف أن ذلك يأتي “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا إلى مقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

من جانبها، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية على بلدات جرد كفرزبد في مرجعيون (جنوب)، والقصر وحوش السيد في الهرمل (شرق)، دون أن تذكر أضرار القصف.

وأشارت الوكالة إلى غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة البيسارية (جنوب)، وتسببت في اندلاع حريق ضخم لوجود أخشاب بجوار المنزل.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وقد أسفر الهجوم عن 640 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.