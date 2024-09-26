حماس تدعو لمقاضاة أنتوني بلينكن بعد تقرير موقع “بروبابليكا”

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأربعاء، المؤسسات القضائية الدولية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على خلفية ما كشفه موقع أمريكي حول تعمده إخفاء حقيقة تجويع إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة أمام الكونغرس، لكي لا يؤثر ذلك على توريدات الأسلحة لها.

وقالت حماس في بيانها “ما كشفه تقرير موقع (بروبابليكا) الأمريكي عن تعمد بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الصهيوني لشعبنا الفلسطيني في غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤهما شخصيا في جريمة الإبادة ضد شعبنا”.

واعتبرت حماس في بيانها أن “هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق في الأمر”.

وأوضحت أن “سلوك بلينكن تسبب بمقتل الآلاف من الفلسطينيين، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي، أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها وما زال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وطالبت حماس المؤسسات القضائية الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، “بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بلينكن، باعتباره مشاركا في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وثائق مسربة عن المساعدات في غزة تضع بلينكن في مأزق.. وتصاعد الدعوات لإقالتهhttps://t.co/peCKL9EkBV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2024

تقرير موقع (بروبابليكا)

وكان التقرير الذي نشره موقع (بروبابليكا) خلص إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية أكدا أن إسرائيل تتعمد عرقلة المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك قتل عمال الإغاثة وقصف المستشفيات.

وأصدرت الوكالة مُذكرة من 17 صفحة توثق هذه الأفعال، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نفى هذا التقرير أمام الكونغرس، زاعمًا أن الولايات المتحدة لم تجد دليلًا على أن إسرائيل تمنع شحنات المساعدات.

ورغم نفي بلينكن فقد أشارت جهات حكومية أمريكية أخرى إلى أن إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك مكتب السكان واللاجئين والهجرة، الذي طالب بتفعيل قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر تقديم الدعم العسكري لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية.

وإثر هذا التقرير، طالب ناشطون محليون ومؤسسات حقوقية بإقالة بلينكن، واعتبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) موقف بلينكن انتهاكًا للقانون الأمريكي.

وأصدر (كير) بيانًا قال فيه “تضليل بلينكن للكونغرس بشأن الحصار الإسرائيلي المتعمَّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة انتهاك للقانون الأمريكي. الشعب الأمريكي يستحق قادة يقولون الحقيقة، بناءً عليه حان الوقت لمحاسبة إدارة بايدن على تواطئها المستمر في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”.