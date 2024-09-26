شاهد: حزب الله يقصف مطار وقاعدة ومصنع عسكري إسرائيلي

بث حزب الله اللبناني مشاهد جديدة لاستهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس.

ونشر حزب الله مشاهد قال إنها لاستهداف مطار “مجيدو” وقاعدة “عاموس” ومصنع “زخرون” التابعين لجيش الاحتلال والمتواجدين بالقرب من مدينة حيفا.

وأوضح الحزب أن قاعدة “عامس” هي القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجيستي للمنطقة الشمالية.

وأوضح أن مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي هو مدرج ومطار يستخدمه سلاح الجو للطوارئ في الإطار اللوجيستي، وأشار إلى أن “زخرون” هو المصنع الرئيسي للمواد المتفجرة في دولة الاحتلال ويبعد 60 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق الصواريخ ليلًا من جنوب لبنان صوب أهدافها، وتضمنت مشاهد من كاميرا إسرائيليين توثق سقوط الصواريخ داخل إسرائيل.

وتأتي العملية ضمن عمليات أوسع يشنها حزب الله على أهداف عسكرية إسرائيلية للرد على العدوان الإسرائيلي الأعنف على لبنان، وأيضًا تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.