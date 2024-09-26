شاهد: لحظة استهداف القيادي بحزب الله محمد حسين سرور في بيروت

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر جيش الاحتلال ما قال إنه لحظة “اغتيال قائد الوحدة الجوية لحزب الله محمد حسين سرور”.

وأظهرت المشاهد التي نشرها الجيش لحظة إطلاق صواريخ عدّة على الطوابق الأولى لمبنى سكني مكون من 10 طوابق بالضاحية الجنوبية.

وبخلاف المشاهد التي نشرها الجيش، حصلت الجزيرة مباشر على صور للحظات الأولى بعد الاستهداف، التي أظهرت دمارًا واسعًا في المنطقة المستهدفة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بيروت، أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة، بينهم امرأة بحالة حرجة.

ووَفق مشاهد متداولة، فقد أحدثت الغارة الإسرائيلية ذعرًا بين سكان المنطقة، بسبب صوت الانفجارات الكبير وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة.

ولم يصدر حزب الله حتى الآن تعقيبا يؤكد أو ينفي ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال سرور.

ويعدّ هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، وسبق أن شنت إسرائيل غارتين على بيروت مدعية أنها لعمليات محددة تستهدف اغتيال قيادات بحزب الله.