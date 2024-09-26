لبنان: توزيع أكثر من 70 ألف نازح على 533 مركز إيواء

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الخميس، أن عدد النازحين اللبنانيين المسجلين رسميًّا هو 70 ألفا و100 نازح في 533 مركز إيواء.

وقال مولوي، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر الوزارة ببيروت، إن وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان، تسعى لتأمين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين، في مراكز إيواء.

وأضاف أن “الاستجابة هي للنازحين اللبنانيين ولكن انطلاقًا من إنسانيتنا ووطنيتنا نحن نقف إلى جانب كلّ إنسان محتاج وهناك مراكز إيواء في البقاع مخصّصة للسوريين”.

وتابع “هناك 13 ألفًا و500 سوري تركوا لبنان عائدين إلى سوريا”.

عودة السوريين

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن أكثر من 22 ألف شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

ودخل “أكثر من 6 آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري عبر معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ 3 أيام حتى صباح اليوم الخميس”.

وقال الوزيرة إن وزارته ستكون في اجتماعات مفتوحة وعلى تواصل دائم مع المحافظين للوقوف على احتياجات النازحين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين الماضي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر الهجوم عن 640 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 2505 جرحى.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.