موجة غضب في أمريكا بعد إعدام مسلم اتهم بالقتل رغم “خطأ” في إدانته (فيديو)

أثارت قضية إعدام سلطات ولاية ميسوري للإمام خليفة، المعروف باسم مارسيليس ويليامز (55 عاما)، مساء الثلاثاء، موجة من الغضب والاستياء في أوساط حقوق الإنسان والناشطين.

وتلقى خبر إعدام ويليامز -بعد قضائه أكثر من عَقدين في انتظار تنفيذ الحكم- اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وكان ويليامز أدين بارتكاب جريمة قتل عام 1998، وظل يصر على براءته منها، وبالرغم من الجهود المبذولة لإثبات براءته، بناءً على نتائج اختبارات الحمض النووي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وقال مايك بارسون حاكم ولاية ميسوري في بيان له إن ويليامز قد استنفد جميع الطرق القانونية المتاحة لإثبات براءته.

Back in 2017 right after his original stay of execution we asked Marcellus Williams if he was at peace and this is what he told us. We owe it to him to keep the pressure on and let this be a call to action so that this never happens to another innocent man again. pic.twitter.com/RZpb4scntv

— Cory Popp (@CoryPopp) September 25, 2024