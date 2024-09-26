موجة غضب في أمريكا بعد إعدام مسلم اتهم بالقتل رغم “خطأ” في إدانته (فيديو)

أثارت قضية إعدام سلطات ولاية ميسوري للإمام خليفة، المعروف باسم مارسيليس ويليامز (55 عاما)، مساء الثلاثاء، موجة من الغضب والاستياء في أوساط حقوق الإنسان والناشطين.

وتلقى خبر إعدام ويليامز -بعد قضائه أكثر من عَقدين في انتظار تنفيذ الحكم- اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وكان ويليامز أدين بارتكاب جريمة قتل عام 1998، وظل يصر على براءته منها، وبالرغم من الجهود المبذولة لإثبات براءته، بناءً على نتائج اختبارات الحمض النووي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وقال مايك بارسون حاكم ولاية ميسوري في بيان له إن ويليامز قد استنفد جميع الطرق القانونية المتاحة لإثبات براءته.

Back in 2017 right after his original stay of execution we asked Marcellus Williams if he was at peace and this is what he told us. We owe it to him to keep the pressure on and let this be a call to action so that this never happens to another innocent man again. pic.twitter.com/RZpb4scntv — Cory Popp (@CoryPopp) September 25, 2024

وفي 2001، حُكم على ويليامز بالإعدام بتهمة قتل الصحفية فيليسيا جايل، وبعد سنوات من الطعن على الحكم وإجراء اختبارات للحمض النووي، التي لم تثبت تورطه في الجريمة، وقع عشرات الآلاف على عريضة تطالب بإلغاء الحكم.

وأعرب العديد من الشخصيات العامة والحقوقية عن استيائهم من قرار الإعدام، مؤكدين على أن ويليامز قد يكون ضحية لخطأ قضائي، وأشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إلى أن أكثر من 35 ألف شخص وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء الحكم.

وفي بيان صدر بعد تنفيذ الحكم، ذكر محامو ويليامز أن العديد من المسؤولين -بما في ذلك ممثلو الادعاء في مقاطعة سانت لويس- اعترفوا بخطئهم ودعوا إلى إلغاء الإدانة.

“Say His Name: Marcellus Williams!” NOW: Pending execution of Marcellus Williams invoked throughout the night at White House rally to #StopArmingIsrael in response to bombings in Lebanon. pic.twitter.com/wPylznOyiF — #StopCopCity (@ChuckModi1) September 25, 2024

ونظّم ناشطون وقفات احتجاجية للتنديد بقرار الإعدام.

They executed Khalifa Marcellus Williams tonight, we found out while protesting for Gaza, Lebanon and all people lynched by Amerikkka. During our march we read out his poem for the children of Gaza and his last words “All praise be to Allah in every situation” pic.twitter.com/mgjeEJTHMr — Nerdeen Kiswani (@NerdeenKiswani) September 25, 2024

ونددت العديد من المنظمات الحقوقية مثل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين بقرار الإعدام، معتبرة إياه جريمة قتل.

وحظيت رسالة الوداع التي كتبها ويليامز قبل تنفيذ الحكم باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبّر فيها عن استسلامه لقضاء الله.

وشاركت جيل شتاين -المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية- الرسالة الأخيرة لويليامز، معبّرة عن تعاطفها معه.

His last words. Rest in Power, Marcellus Williams. pic.twitter.com/IF9NaLFYb4 — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) September 25, 2024