بعد كلمة البرهان.. حميدتي يوجه رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس إن قواته مستعدة لتنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في حربها ضد الجيش السوداني، وكذلك السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.

جاءت تصريحات حميدتي في رسالة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “خطابي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم (79)”، بثها على حسابه عبر منصة إكس، وذلك عقب كلمة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية، مساء الخميس.

وقال حميدتي في كلمته: بلادنا لا تزال تعيش واقعا مأساويا أفرزته الحرب التي أشعلها النظام القديم، وقوى الردة والظلام استخدمت القوات المسلحة في مقاومة التغيير لإعاقة التحول الديمقراطي، وأن حرب 15 إبريل/نيسان الماضي تفجرت جراء رفضنا الانقلاب على الحكومة المدنية.

ورفض حميدتي في كلمته مشاركة من أسماه “قائد انقلاب 25 أكتوبر عبد الفتاح البرهان” ممثلاً للسودان في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “دعوة البرهان للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة تخدم أجندة دعاة الحرب وتشجع الانقلابات العسكرية”.

خطابي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم (79) pic.twitter.com/o5S8KYYYxX — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) September 26, 2024

وطالب حميدتي المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بـ”دعم خيارات الشعب السوداني وأن تقف على الحياد بين أطراف الصراع، ومعاقبة الطرف الرافض للحوار والداعي لاستمرار الحرب”، داعيًا الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم نسيان شعب السودان والمأساة التي يعيشها.

وأعلن حميدتي في خطابه استعداد الدعم السريع التام لوقف “إطلاق النار في كل أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة، واستعدادهم لبدء محادثات جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم”.

وأشار حميدتي إلى أنه “رغم سيطرة قواته على أكثر من 75% من ولايات السودان ومدنه الرئيسية إلا أنهم لن يحتكروا الشرعية ولم يسعوا إلى تشكيل حكومة مثلما يتهافت قادة الجيش”، حسب قوله.

وجدد البرهان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، تأكيد التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة وأنها لن تسمح بعودة النظام السابق الذي رفضه الشعب.