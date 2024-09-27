حزب الله يقصف 3 مواقع عسكرية.. وكاميرا مراقبة إسرائيلية توثق انفجار كبير (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، الخميس، مشاهد جديدة لاستهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونشر حزب الله، مشاهد قال إنها لاستهداف قاعدة “شمشون” وقاعدة “نفتالي” الإسرائيلتين، بالإضافة لقصف معسكر “إلياكيم”.

وأوضح الحزب، أن قاعدة “نفتالي” تحوي المخازن اللوجيستية للفرقة 146 بالإضافة إلى وحدات احتياطية قتالية، كما أوضح أن قاعدة “شمشون” هي مركز تجهيز قيادي تابع للمنطقة الشمالية.

وبشأن معسكر “إلياكيم”، قال الحزب إنه قاعدة تدريبات إقليمية تتبع لقيادة المنطقة الشمالية.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق وابل من الصواريخ من قواعد صاروخية ثابتة ومتحركة صوب أهدافها.

كما تضمنت المشاهد لحظة سقوط الصواريخ على أحد الأهداف ما تسبب في انفجار كبير.

وتأتي العملية ضمن عمليات أوسع يشنها حزب الله على أهداف عسكرية إسرائيلية للرد على العدوان الإسرائيلي الأعنف على لبنان، وأيضًا تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.