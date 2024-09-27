شاهد: أضرار في صفد وحيفا وعكا جراء صواريخ حزب الله

واصل حزب الله اللبناني لليوم الرابع على التوالي إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل ردًا على تصعيد تل أبيب لغاراتها الجوية على لبنان.

وأطلق الحزب منذ صباح الخميس، عشرات الصواريخ والمسيرات على أهداف إسرائيلية.

وبينما تتصدى القبة الحديدة لغالبية صواريخ حزب الله، إلا أن بعضها أو شظايا اعتراضها يصيب مواقع إسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن الجيش رصد نحو 45 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد -تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي- وعدد من المستوطنات في الجليل الأعلى (شمال).

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد هذه الصواريخ سقط على منزل بمستوطنة “روش بينا” قرب صفد، ما أدى لاندلاع حريق وتسبب في أضرار.

وسقطت صواريخ من حزب الله في “كفر مندا” شمال شرق حيفا، ما تسبب في أضرار وإصابة أحد الإسرائيليين.

وفي منطقة “كفر مندا” أيضًا، نشرت الشرطة الإسرائيلية مشاهد مشاهد لآثار سقوط قطع وعبوات ناسفة.

وفي عكا، سقطت عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه ميناء المدينة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق نحو 80 صاروخًا صوب الجليل الأعلى في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكدت القناة أن الرشقة الصاروخية تسببت في وقوع حريق وأضرار، وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا يوثق حريق اندلع بالقرب من كفار شماي بالجليل.