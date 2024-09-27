نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة من منبرها ويوجه رسالة تهديد لدول الشرق الأوسط (فيديو)

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأمم المتحدة أصبحت “مهزلة مثيرة للازدراء”، وندد بتعامل الهيئة “غير المنصف” مع بلاده، وَفق قوله.

وأضاف “أقول لكم إلى أن يُتعامل مع إسرائيل -الدولة اليهودية- كباقي البلدان، إلى أن يُتخلّص من هذا المستنقع المعادي للسامية، سيبقى الأشخاص المنصفون في أنحاء العالم ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء”.

“أعداء متوحشين”

وقال نتنياهو إن إسرائيل تسعى للسلام لكنها تقاتل من أجل البقاء في مواجهة “أعداء متوحشين” يريدون إبادتها.

وأضاف أن إسرائيل “في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء.. لا بدّ لنا أن ندافع عن أنفسنا في مواجهة هؤلاء القتلة المتوحشين. أعداؤنا لا يسعون إلى تدميرنا فحسب، بل إلى تدمير حضارتنا المشتركة وإعادتنا جميعا إلى عصر مظلم من الطغيان والإرهاب”.

وسعى نتنياهو في كلمته إلى إلقاء المسؤولية في الصراع على إيران العدو اللدود لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة طهران على سبع جبهات.

وحذّر نتنياهو إيران من أن بلاده ستقصفها إذا تعرّضت للقصف أولا، وقال إن بإمكان بلاده الوصول إلى أي جزء من أراضي الجمهورية الإسلامية.

وقال “لدي رسالة لطغاة طهران. إذا قصفتمونا، فسنقصفكم”، وأضاف “ليس هناك أي مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه. ينطبق الأمر ذاته على الشرق الأوسط برمته”.

مكافحة “الافتراءات”

واستهل نتنياهو خطابه بالتعهّد بمكافحة “الافتراءات” في الهيئة الدولية إذ غادر العديد من الدبلوماسيين القاعة فور بدء كلمته، وقال “بعدما سمعت الأكاذيب والافتراءات التي وجهها العديد من المتحدثين على هذا المنبر لبلادي، قررت القدوم إلى هنا وتوضيح الأمور”.

وشدد أن على “حماس أن تغادر” وألا يكون لها أي دور في إعادة إعمار غزّة، متعهّدا مواصلة القتال حتى تحقيق “النصر الكامل”، وقال “إذا بقيت حماس في السلطة فستعيد تجميع صفوفها.. وتهاجم إسرائيل مرة تلو الأخرى.. لذا على حماس أن تغادر”.

مغادرة القاعة أثناء كلمة نتنياهو

وغادرت وفود العديد من الدول بينها تركيا قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجًا على كلمة نتنياهو.

ويأتي خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي يطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.