“ولكن الله رمى”.. أبرز عمليات حزب الله ضد إسرائيل يوم الخميس (فيديو)
شن حزب الله اللبناني خلال يوم الخميس 11 عملية ضد مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، في إطار الرد على العمليات الإسرائيلية “الأعنف والأوسع” منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن حزب الله قصف قاعدة “ميشار” الاستخبارية، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة داوود، كما شن هجومًا بسرب من المسيرات على قاعدة “شمشون” العسكرية.
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ونشر الحزب، الخميس، مشاهد توثق عمليات سابقة قام بها ضد قواعد إسرائيلية، إذ بث مشاهد قال إنها لاستهداف مطار “مجيدو” وقاعدة “عاموس” ومصنع “زخرون” التابعين لجيش الاحتلال والمتواجدين بالقرب من مدينة حيفا.
كما بث مشاهد أخرى قال إنها لاستهداف قاعدة “شمشون” وقاعدة “نفتالي” الإسرائيلتين، بالإضافة لقصف معسكر “إلياكيم”.
وأيضًا نشر مشاهد توثق استهداف مقر وحدة المهام البحرية الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت عبر سرب من المسيرات “الانقضاضية”.
ونشر الحزب مقطعًا مصورًا بعنوان “ولكن الله رمى”، يظهر جانبًا من تجهيزات جنوده لقصف مواقع عسكرية إسرائيلية، وتضمن المقطع إطلاق عشرات الصواريخ من صواع عسكرية متحركة.
وفيما يلي أبرز عمليات حزب الله يوم الخميس:
- قصف مستوطنة كريات موتسكين بِصليات من الصواريخ.
- استهداف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.
- قصف مستوطنة كريات شمونة بِصليات من صواريخ فلق 2.
- تصدي وحدات الدفاع الجوي لطائرتين حربيتين إسرائيليتين آتيتين من البحر باتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وإجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
- قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو بِصليات من الصواريخ.
- قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بِصليات من الصواريخ.
- قصف مستوطنة أحيهود بِخمسين صاروخاً.
- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها.
- قصف مدينة صفد المحتلة بـ80 صاروخاً.
- قصف مستوطنة كريات آتا بـ50 صاروخاً.
- قصف قاعدة ميشار (مقر الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بِصلية صاروخية.