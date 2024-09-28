أول تعليق من رئيس الأركان الإسرائيلي عقب إعلان اغتيال حسن نصر الله (فيديو)

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الهجوم الذي شنته قواته أمس الجمعة، وأسفر عن تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تم التخطيط له منذ فترة طويلة ونُفّذ في الوقت المناسب، على حد قوله.

وأضاف هاليفي، في كلمة له اليوم السبت، “هذ ليس آخر ما في جعبتنا، الرسالة بسيطة، أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه”.

وتابع “أعيد التأكيد على جاهزيتنا القصوى في جميع الجبهات، وننسق بشكل ممتاز مع كل الأجهزة”.

وظهر رئيس الأركان عبر حساب الجيش الإسرائيلي في منصة إكس وهو يشرف على عملية “النظام الجديد” لاغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في مركز قيادة القوات الجوية، حسبما أفاد جيش الاحتلال.

הרמטכ״ל מפקד על מבצע ״סדר חדש״ לחיסול מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בבור חיל האוויר עם חברי פורום המטה הכללי pic.twitter.com/htpEYxpmp3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2024

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال نصر الله بالغارات التي استهدفت مساء أمس الجمعة مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، بأن الجيش اغتال أيضًا قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعددًا آخر من القادة خلال الغارات نفسها.