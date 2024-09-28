إسرائيل تخترق ترددات برج مطار بيروت وتهدد بضرب طائرة مدنية إيرانية

أوعز وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية إلى مطار رفيق الحريري الدولي اللبناني، بأن يطلب من الطائرة الإيرانية التي كانت متجهة إلى المطار، عدم الهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية أصلا، بحسب ما أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية.

واخترق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ترددات برج مراقبة مطار بيروت الدولي، وهدّد باستهداف طائرة مدنية إيرانية عند هبوطها في المطار.

פרטים נוספים: ישראל השתלטה על מערכת הקשר בנמל התעופה בביירות, ואיימה כי לא תאפשר נחיתה של מטוסי תובלה איראניים במקום. באותה העת מטוס איראני שעשה את דרכו מטהראן לביירות – שב על עקבותיו. לפי ההערכות, המטוס הכיל אמל”ח שיועד לחזבאללה@Doron_Kadosh https://t.co/ojn2XOBM1O pic.twitter.com/B68qErDEip — גלצ (@GLZRadio) September 28, 2024

تحذير إسرائيلي

وقبل ساعات، حذر متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من أن الجيش “لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله”، بما في ذلك نقلها عبر مطار بيروت الدولي.

وقال “لن نسمح بنقل الأسلحة إلى جماعة حزب الله بأي شكل من الأشكال.. نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وسنعمل على إحباطها”.

وأضاف هاغاري “نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت.. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو” على حد زعمه.

“تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصرًا”

من جانبه نفى الوزير حمية، في تصريحات متلفزة اليوم السبت، المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن استخدام مطار بيروت الدولي لإيصال أسلحة إلى حزب الله.

وقال الوزير اللبناني، إنّ مطار بيروت مدني بامتياز، وأضاف أن “حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصرًا”.

وفي هذا السياق أكدت مصادر لبنانية، اليوم السبت، استمرار العمل في مطار بيروت الدولي، وقالت لموقع “النشرة” اللبناني إن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، مستمرة في رحلاتها.

استهداف حسن نصر الله

وأدت غارات شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس الجمعة، إلى تدمير ستة أبنية تماما، وَفق إفادة مصدر مقرب من حزب الله في هجمات تعدّ الأعنف على معقل الحزب منذ الحرب مع إسرائيل عام 2006.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بغارة إسرائيلية مساء أمس الجمعة في بيروت، وأفاد كذلك بمقتل القيادي الكبير في الحزب علي كركي خلال الهجوم.